El Defensor del Pueblo investiga los teléfonos de información con prefijos 807 de algunas aerolíneas, tras la denuncia de FACUA
El pasado 19 de mayo, la asociación denunció a seis compañías aéreas por cobrar a los pasajeros por atender sus consultas y reclamaciones.
FACUA.org
España-25/05/2009
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, el Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación sobre los teléfonos de información a los usuarios a través de números con prefijo 807 de algunas aerolíneas.
Así lo ha manifestado