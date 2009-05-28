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FACUA considera insignificantes los actuales descuentos de las eléctricas, una media de 70 céntimos al mes

Critica la opacidad del Ministerio de Industria sobre la tarifa que fijará a partir de julio y teme que aplique una gran subida para expulsar a los usuarios al mercado liberalizado.

FACUA.org
España-28/05/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio comparativo sobre quince empresas comercializadoras de electricidad que operan en el mercado libre para evaluar las tarifas ofertadas a los usuarios domésticos.

Los descuentos que actualmente aplican unas cuantas elé

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