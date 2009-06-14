FACUA informa
Boletín semanal número 33
14/06/2009
FACUA considera insolidarias las subidas en los impuestos indirectos de las gasolinas aprobadas por el Gobierno
FACUA espera que el Gobierno de España tome nota del varapalo del Constitucional francés a la Ley Hadopi
FACUA valora positivamente el desmantelamiento de una red de venta de falsificaciones de fármacos por Internet
FACUA Sevilla y Emasesa firman un convenio de colaboración
FACUA Córdoba solicita su participación en la reunión del Ayuntamiento con colectivos sociales
FACUA pide a Industria el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña
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