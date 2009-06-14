FACUA informa

Boletín semanal número 33
14/06/2009

FACUA considera insolidarias las subidas en los impuestos indirectos de las gasolinas aprobadas por el Gobierno

FACUA espera que el Gobierno de España tome nota del varapalo del Constitucional francés a la Ley Hadopi

FACUA valora positivamente el desmantelamiento de una red de venta de falsificaciones de fármacos por Internet

FACUA Sevilla y Emasesa firman un convenio de colaboración

FACUA Córdoba solicita su participación en la reunión del Ayuntamiento con colectivos sociales

FACUA pide a Industria el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña

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