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FACUA valora positivamente el desmantelamiento de una red de venta de falsificaciones de fármacos por Internet

Por orden judicial se han bloqueado cuatro páginas ‘web’ que simulaban ser farmacias ‘online’.

FACUA.org
España-09/06/2009
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FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente la actuación policial por la que ha sido desmantelada en Alicante una red dedicada a la venta de falsificaciones de fármacos a través de Internet.

Por orden judicial se han bloqueado cuatro páginas we

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