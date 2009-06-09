FACUA valora positivamente el desmantelamiento de una red de venta de falsificaciones de fármacos por Internet
Por orden judicial se han bloqueado cuatro páginas ‘web’ que simulaban ser farmacias ‘online’.
FACUA.org
España-09/06/2009
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