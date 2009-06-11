FACUA espera que el Gobierno de España tome nota del varapalo del Constitucional francés a la Ley Hadopi
La asociación teme una involución en la calidad de los servicios de acceso a Internet con el beneplácito del Gobierno.
FACUA.org
Europa-11/06/2009
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