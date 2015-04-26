FACUA informa
Boletín semanal número 339
26/04/2015
FACUA aconseja reclamar compensaciones a Movistar ante problemas por la huelga de técnicos
FACUA facilita a los usuarios un formulario para denunciar la subida de Movistar Fusión #fraudeMovistar
La Junta de Andalucía cierra dos gasolineras desatendidas en Jaén tras la denuncia de FACUA
FACUA Sevilla exige a Correos que acabe con las demoras en la entrega de correspondencia en Quintos
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