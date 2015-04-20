FACUA Sevilla exige a Correos que acabe con las demoras en la entrega de correspondencia en Quintos
Los vecinos de esta barriada de Dos Hermanas llevan meses denunciando retrasos de hasta veinte días en la recepción de los envíos postales pese a que la Sociedad Estatal como servicio postal universal debe hacerlo, al menos, todos los días laborables de lunes a viernes.
FACUA.org
Sevilla-20/04/2015
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FACUA Sevilla se ha dirigido a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos ante las numerosas quejas recibidas por los vecinos de la zona de Quintos de Dos Hermanas por el incumplimiento de la empresa como servicio postal universal.
Desde hace meses, los residentes de esta zona denu