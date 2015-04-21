La Junta de Andalucía cierra dos gasolineras desatendidas en Jaén tras la denuncia de FACUA
Según la Consejería de Economía, las estaciones de servicio de Petroprix Energía de Jaén y Martos incumplen el reglamento para operar. La asociación reclama que las gasolineras 'low cost' vulneran el Decreto 537/2004.
FACUA.org
Andalucía-21/04/2015
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La asociación recuerda que las gasolineras 'low cost' trasladan absolutamente la responsabilidad de la seguridad al consumidor.
La Delegación Territorial de Jaén de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía ha retirado el permiso para operar a dos gasolineras de las denominadas low cost, o desatendidas, en la provincia de Jaén, tras la