Nuestras acciones

La Junta de Andalucía cierra dos gasolineras desatendidas en Jaén tras la denuncia de FACUA

Según la Consejería de Economía, las estaciones de servicio de Petroprix Energía de Jaén y Martos incumplen el reglamento para operar. La asociación reclama que las gasolineras 'low cost' vulneran el Decreto 537/2004.

FACUA.org
Andalucía-21/04/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Delegación Territorial de Jaén de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía ha retirado el permiso para operar a dos gasolineras de las denominadas low cost, o desatendidas, en la provincia de Jaén, tras la

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos