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FACUA aconseja reclamar compensaciones a Movistar ante problemas por la huelga de técnicos

La asociación recuerda que la multinacional no está exonerada de cumplir con los plazos comprometidos para la instalación o reparación de servicios de fibra, cable y ADSL.

FACUA.org
España-23/04/2015
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FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los afectados por la huelga de los técnicos que subcontrata Movistar para la instalación y reparación de fibra, cable y ADSL que reclamen compensaciones económicas ante las demoras en el plazo de los servicios.

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