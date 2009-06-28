FACUA informa
Boletín semanal número 35
28/06/2009
Las federaciones de consumidores andaluzas celebran unas 'Jornadas sobre planificación y acceso a la vivienda en Andalucía'
FACUA Cádiz imparte un taller sobre la liberalización del sector eléctrico
La CNE considera contrario a la normativa eléctrica el traspaso unilateral de usuarios a comercializadoras que no aplicarán la TUR
Las eléctricas que aplicarán la tarifa fijada por el Gobierno y el bono social se niegan a aceptar clientes procedentes de otras compañías
FACUA suscribe el Manifiesto por el cierre de la central nuclear de Garoña
FACUA detecta diferencias de hasta el 163% en las tarifas de los autobuses urbanos de 30 ciudades
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio