FACUA informa

Boletín semanal número 35
28/06/2009

Las federaciones de consumidores andaluzas celebran unas 'Jornadas sobre planificación y acceso a la vivienda en Andalucía'

FACUA Cádiz imparte un taller sobre la liberalización del sector eléctrico

La CNE considera contrario a la normativa eléctrica el traspaso unilateral de usuarios a comercializadoras que no aplicarán la TUR

Las eléctricas que aplicarán la tarifa fijada por el Gobierno y el bono social se niegan a aceptar clientes procedentes de otras compañías

FACUA suscribe el Manifiesto por el cierre de la central nuclear de Garoña

FACUA detecta diferencias de hasta el 163% en las tarifas de los autobuses urbanos de 30 ciudades

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