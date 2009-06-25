La CNE considera contrario a la normativa eléctrica el traspaso unilateral de usuarios a comercializadoras que no aplicarán la TUR
El regulador advierte que "es discriminatorio y genera indefensión" e insta a Industria a que tome medidas al respecto. FACUA estudia denunciar al Gobierno ante Bruselas.
FACUA.org
España-25/06/2009
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La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha emitido un informe en el que considera contrario a la normativa eléctrica el traspaso unilateral de u