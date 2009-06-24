Las eléctricas que aplicarán la tarifa fijada por el Gobierno y el bono social se niegan a aceptar clientes procedentes de otras compañías
FACUA reclama a Industria que abandone su pasividad ante estas irregularidades y recuerda que se trata de prácticas discriminatorias que vulneran la directiva europea sobre el mercado eléctrico.
FACUA.org
España-24/06/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha constatado que las eléctricas que a partir de julio aplicarán la Tarifa de Último Recurso (TUR) fijada por el Gobierno y el bono social se están negando a aceptar clientes procedentes de otras compañías.
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