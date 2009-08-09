FACUA informa

Boletín semanal número 41
09/08/2009

FACUA y Grupo Leche Pascual firman un convenio de colaboración

Los turistas pueden volver de vacaciones con facturas de cientos o miles de euros si utilizan Internet móvil en 'roaming'

"Habla en el extranjero con tarifas nacionales": FACUA vuelve a denunciar a Vodafone por publicidad engañosa

FACUA Córdoba lamenta el rechazo de un conductor de Aucorsa a que un minusválido subiera al autobús

Tras la reclamación de FACUA, Orange devuelve a un usuario casi 11.000 euros que le cobró por conexiones a Internet desde Andorra

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