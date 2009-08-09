FACUA informa
Boletín semanal número 41
09/08/2009
FACUA y Grupo Leche Pascual firman un convenio de colaboración
Los turistas pueden volver de vacaciones con facturas de cientos o miles de euros si utilizan Internet móvil en 'roaming'
"Habla en el extranjero con tarifas nacionales": FACUA vuelve a denunciar a Vodafone por publicidad engañosa
FACUA Córdoba lamenta el rechazo de un conductor de Aucorsa a que un minusválido subiera al autobús
Tras la reclamación de FACUA, Orange devuelve a un usuario casi 11.000 euros que le cobró por conexiones a Internet desde Andorra
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