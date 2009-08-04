Nuestras accionesCobra un recargo de 1,15 o 3,47 euros por llamada

"Habla en el extranjero con tarifas nacionales": FACUA vuelve a denunciar a Vodafone por publicidad engañosa

En realidad, llamar en 'roaming' con la tarifa Vodafone Passport suele ser incluso mucho más caro que con la 'eurotarifa' regulada por Bruselas.

FACUA.org
España-04/08/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Vodafone ante las autoridades competentes en materia de Consumo por anunciar una tarifa de roaming de forma engañosa asegurando que con ella puede hablarse en el extranjero pagando precios nacionales.

«Habla con tarifas

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