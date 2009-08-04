"Habla en el extranjero con tarifas nacionales": FACUA vuelve a denunciar a Vodafone por publicidad engañosa
En realidad, llamar en 'roaming' con la tarifa Vodafone Passport suele ser incluso mucho más caro que con la 'eurotarifa' regulada por Bruselas.
FACUA.org
España-04/08/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Vodafone ante las autoridades competentes en materia de Consumo por anunciar una tarifa de roaming de forma engañosa asegurando que con ella puede hablarse en el extranjero pagando precios nacionales.
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