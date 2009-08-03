Tras la reclamación de FACUA, Orange devuelve a un usuario casi 11.000 euros que le cobró por conexiones a Internet desde Andorra
La asociación esgrimió que el afectado no había sido informado por la compañía sobre las elevadas tarifas que aplica en 'roaming'.
FACUA.org
Cataluña-03/08/2009
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, el operador de telecomunicaciones Orange ha devuelto a un usuario casi 11.000 euros que le cobró por conexiones a Internet efectuadas desde Andorra.
La asociación esgrimió en su reclamación que