FACUA informa

Boletín semanal número 45
06/09/2009

Constituido el nuevo Consejo de Consumidores y Usuarios

FACUA pide al Gobierno que actúe contra los abusos del sector bancario que impiden repercutir las bajadas del Euríbor a las hipotecas

FACUA Cádiz defiende la posibilidad de que el servicio de recogida de residuos urbanos en Chiclana lo realice Chiclana Natural

FACUA Baleares alerta a los usuarios sobre posibles irregularidades en las inspecciones de gas

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