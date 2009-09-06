FACUA informa
Boletín semanal número 45
06/09/2009
Constituido el nuevo Consejo de Consumidores y Usuarios
FACUA pide al Gobierno que actúe contra los abusos del sector bancario que impiden repercutir las bajadas del Euríbor a las hipotecas
FACUA Cádiz defiende la posibilidad de que el servicio de recogida de residuos urbanos en Chiclana lo realice Chiclana Natural
FACUA Baleares alerta a los usuarios sobre posibles irregularidades en las inspecciones de gas
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