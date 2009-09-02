FACUA pide al Gobierno que actúe contra los abusos del sector bancario que impiden repercutir las bajadas del Euríbor a las hipotecas
Los usuarios podrían pagar cientos o miles de euros menos al año si se anulasen las cláusulas que establecen en los intereses un suelo y un techo sin criterios de proporcionalidad.
FACUA.org
España-02/09/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido al Gobierno que actúe contra las prácticas abusivas del sector bancario que están impidiendo que las cuotas de las hipotecas se revisen repercutiendo en su totalidad los descensos del Euríbor.
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