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Constituido el nuevo Consejo de Consumidores y Usuarios

Con la incorporación de FACUA, cuyo presidente plantea la necesidad de articular fórmulas de unidad de acción en el movimiento de consumidores.

FACUA.org
España-03/09/2009
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En un acto celebrado en el Ministerio de Sanidad y Política Social, este jueves ha quedado constituido formalmente el nuevo Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), con la toma de posesión de sus cargos de sus miembros y la elección de su presidencia, que repite Francisca

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