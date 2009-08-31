FACUA Baleares alerta a los usuarios sobre posibles irregularidades en las inspecciones de gas
La Asociación está recibiendo multitud de consultas y quejas ante una oleada de revisiones por parte de empresas presumiblemente no autorizadas.
FACUA.org
Baleares-31/08/2009
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FACUA Baleares recuerda a los consumidores que las inspecciones de gas sólo pueden efectuarse por las empresas que estén debidamente autorizadas por la Dirección General de Industria (en el caso de gas butano) o las subcontratas de las empresas suministradoras (en el caso del