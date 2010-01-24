FACUA informa

Boletín semanal número 65
24/01/2010

La Agencia Europea del Medicamento recomienda la retirada de la sibutramina, usada en fármacos para la pérdida de peso

La mayoría de las hipotecas analizadas por FACUA tienen cláusulas suelo

FACUA llama a los usuarios a que reclamen a bancos y cajas la devolución de las comisiones por las transferencias para Haití

FACUA reclama a la banca que deje de lucrarse con las donaciones a Haití

Recurrido el auto que inadmitía la denuncia contra Air Comet por presunta estafa e insolvencia punible

Ikea retira la trona Leopard por riesgo de lesiones y asfixia

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