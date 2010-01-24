FACUA informa
Boletín semanal número 65
24/01/2010
La Agencia Europea del Medicamento recomienda la retirada de la sibutramina, usada en fármacos para la pérdida de peso
La mayoría de las hipotecas analizadas por FACUA tienen cláusulas suelo
FACUA llama a los usuarios a que reclamen a bancos y cajas la devolución de las comisiones por las transferencias para Haití
FACUA reclama a la banca que deje de lucrarse con las donaciones a Haití
Recurrido el auto que inadmitía la denuncia contra Air Comet por presunta estafa e insolvencia punible
Ikea retira la trona Leopard por riesgo de lesiones y asfixia
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