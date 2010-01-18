Recurrido el auto que inadmitía la denuncia contra Air Comet por presunta estafa e insolvencia punible
Buena parte de los afectados compraron sus billetes en diciembre, cuando ya "tenía pleno conocimiento de la situación de manifiesta insolvencia e imposibilidad del cumplimiento de las obligaciones asumidas".
FACUA.org
España-18/01/2010
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Las asociaciones de consumidores AUC, Asgeco, CECU, Ceaccu, FUCI, FACUA, OCU y Unae han presentado ante la Audiencia Nacional el «recurso de reforma» contra el auto del juez Santiago Pedraz que inadmitía la denuncia por los presuntos delitos de estafa e insolvencia punible en