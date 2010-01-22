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La Agencia Europea del Medicamento recomienda la retirada de la sibutramina, usada en fármacos para la pérdida de peso

FACUA lamenta que se haya tardado tanto en tomar esta decisión y recuerda que hace siete años demandó públicamente que cesara la venta de estos medicamentos.

FACUA.org
Europa-22/01/2010
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FACUA-Consumidores en Acción celebra que por fin, la Agencia Europea del Medicamento (EMEA, por sus siglas en inglés) haya recomendado el cese de la comercialización de fármacos con el principio activo sibutramina, utilizados en tratamientos para la pérdida de p

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