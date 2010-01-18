Ikea retira la trona Leopard por riesgo de lesiones y asfixia
El engranaje que asegura el asiento a la estructura puede romperse y provocar la caída del niño. Además, podría introducirse las piezas sueltas en la boca.
FACUA.org
Internacional-18/01/2010
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que Ikea ha retirado del mercado a nivel mundial su trona Leopard ya que puede romperse y causar a los niños lesiones en la cabeza y otras partes del cuerpo.
El artículo, formado por una silla y una estructura, puede sufrir la r