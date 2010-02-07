FACUA informa
Boletín semanal número 67
07/02/2010
FACUA Andalucía edita una guía para concienciar a los consumidores de la importancia de proteger el medio ambiente
FACUA Málaga participa en las 'Jornadas sobre la adminstración del agua en la cuenca mediterránea andaluza'
FACUA Córdoba, Emacsa y la Fundación Cajasur reanudan los talleres para niños '1 Gota x 1 Vida'
FACUA Sevilla edita una guía para asesorar a los consumidores sobre el alquiler y la compra de una vivienda
FACUA recibe un creciente número de denuncias contra empresas de gestión de cobros que recurren a prácticas ilegales
Nace la Fundación FACUA
Condenado un taller que obligó a un socio de FACUA a pagar un 20% más de lo presupuestado para recuperar su coche
FACUA Cádiz atendió durante el 2009 más de 1.600 consultas y denuncias
Competencia multa a las emisoras de taxis de Sevilla por las 'listas negras' denunciadas por FACUA
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