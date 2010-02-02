Condenado un taller que obligó a un socio de FACUA a pagar un 20% más de lo presupuestado para recuperar su coche
Talleres Corona ha tenido que devolver los 1.644 euros cobrados irregularmente, además de asumir las costas del procedimiento judicial. La empresa tardó un año en arreglar el vehículo, después de cobrar por adelantado.
FACUA.org
Sevilla-02/02/2010
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La Audiencia Provincial de Sevilla ha ratificado una sentencia que condena a un taller de reparación de vehículos a devolver a un socio de FACUA-Consumidores en Acción los 1.644 euros que añadió al presupuesto inicial para la reparación de su vehíc