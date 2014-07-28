15 detenidos acusados de estafar 3 millones de euros gestionando falsas recompras de multipropiedades
La investigación comenzó a finales de marzo tras la recepción de numerosas denuncias de ciudadanos europeos a los que contactaban por teléfono pidiéndoles una cantidad por supuestos gastos de una venta que nunca se llevaba a cabo.
Europa Press
Canarias-28/07/2014
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a quince personas que formaban parte de un grupo organizado que estafó más de tres millones de euros mediante fraudes vinculados a la adquisición de derechos de multipropiedad y al «time sharing», según informan fuente