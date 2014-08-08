18 de los 20 chiringuitos de playa murcianos analizados por Consumur no entregan tique de compra
En este estudio también se detecta que el 95% de los establecimientos no aclara si los precios llevan IVA o no.
FACUA.org
Murcia-08/08/2014
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA, ha detectado que el 90% de los chiringuitos de las playas no expide tique de compra, concretamente 18 establecimientos de los 20 analizados.
Se trata de un estudio que Consumur ha realizado en las playa