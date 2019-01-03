2019 se estrena con la cuarta tarifa de gas natural más cara de la historia, advierte FACUA
La TUR 1 ha subido un 3,2% con respecto a los precios de enero de 2018, mientras que la TUR 2 lo ha hecho un 3,5%.
FACUA.org
España-03/01/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción advierte de que las tarifas de gas natural vigentes desde el 1 de enero de este año suponen una subida interanual de un 3,2% para la Tarifa de Último Recurso (TUR) 1 y de un 3,5% para la TUR 2.
Según los análisis de FACUA, la