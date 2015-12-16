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#20D FACUA pide la intervención estatal en sectores liberalizados para regular sus precios máximos

La asociación demanda al futuro Gobierno que haga frente a las prácticas oligopolísticas. Se trata de sectores que afectan a servicios básicos de interés general.

FACUA.org
España-16/12/2015
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FACUA-Consumidores en Acción reclama la intervención estatal en los sectores liberalizados de la energía, las telecomunicaciones y los carburantes de automoción para hacer frente a sus prácticas oligopolísticas y regular sus precios máximos. Es una

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