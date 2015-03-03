375 organizaciones sociales europeas piden a los eurodiputados que protejan a la ciudadanía frente al TTIP
FACUA se suma a las entidades que envían una carta abierta al Parlamento Europeo en la que se alerta sobre la pérdida de la soberanía democrática que podría suponer el tratado de libre comercio entre EE UU y la UE.
FACUA.org
Europa-03/03/2015
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Mientras el Parlamento Europeo prepara un informe con su posicionamiento sobre las polémicas negociaciones para el TTIP (Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión por sus siglas en inglés), 375 organizaciones de la sociedad civil de toda Europa, entre las que se e