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A juicio los autores de un vídeo en el que llamaron "golfas" y "guarras" a las manifestantes del 8M

La instrucción se inició a raíz de la denuncia de un directivo de FACUA Sevilla.

FACUA.org
España-17/01/2019
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Los tres hombres que el pasado 8 de marzo se presentaron en la Plaza Nueva de Sevilla para insultar a las mujeres que se manifestaban contra el machismo serán juzgados como presuntos autores de un delito tipificado en el artículo 510 del Código Penal. Los acusados, que grabar

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