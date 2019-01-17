A juicio los autores de un vídeo en el que llamaron "golfas" y "guarras" a las manifestantes del 8M
La instrucción se inició a raíz de la denuncia de un directivo de FACUA Sevilla.
FACUA.org
España-17/01/2019
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Cabecera de la manifestación del 8 de marzo de 2017 en la Plaza Nueva de Sevilla. | Imagen: Antonio Pizarro/Diario de Sevilla.
Los tres hombres que el pasado 8 de marzo se presentaron en la Plaza Nueva de Sevilla para insultar a las mujeres que se manifestaban contra el machismo serán juzgados como presuntos autores de un delito tipificado en el artículo 510 del Código Penal. Los acusados, que grabar