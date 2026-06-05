Tiger retira un llavero con forma de fresa al no cumplir con los estándares de seguridad
El artículo retirado es un llavero de fresa esponjosa, con el número 3069455. Están afectados todos los lotes y ha estado a la venta en las tiendas desde febrero de 2026.
FACUA.org
España-05/06/2026
Flying Tiger Copenhagen ha informado de la retirada del mercado de un llavero con forma de fresa al estar clasificado como juguete pero no cumplir con los estándares de seguridad para estos productos.
En concreto, el artículo retir