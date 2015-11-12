Más noticias

Alemania extiende a 50 modelos de 23 marcas las pruebas de emisiones tras el caso Volkswagen

Las autoridades de este país han detectado niveles por encima de lo permitido en varios fabricantes. El fabricante de automóviles recogerá hasta fin de mes información interna sobre el caso del software.

FACUA.org / Europa Press
Europa-12/11/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Autoridad Federal del Transporte Motorizado de Alemania (KBA) ha detectado niveles por encima de lo permitido de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), gases especialmente nocivos para la salud, en nuevos análisis realizados a otras marcas y modelos de vehículos di

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos