Alemania extiende a 50 modelos de 23 marcas las pruebas de emisiones tras el caso Volkswagen
Las autoridades de este país han detectado niveles por encima de lo permitido en varios fabricantes. El fabricante de automóviles recogerá hasta fin de mes información interna sobre el caso del software.
FACUA.org / Europa Press
Europa-12/11/2015
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Volkswagen ha puesto el final de noviembre como plazo máximo para que los trabajadores que tengan información sobre el software que manipulaba las emisiones de NOx durante los tests de laboratorio informen a la compañía. | Imagen: Europa Press.
La Autoridad Federal del Transporte Motorizado de Alemania (KBA) ha detectado niveles por encima de lo permitido de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), gases especialmente nocivos para la salud, en nuevos análisis realizados a otras marcas y modelos de vehículos di