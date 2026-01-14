Más noticias

Alertan de la presencia de fragmentos del molde de fabricación en dulces navideños pandoro de la marca italiana Piaceri Mediterranei

La Aesan recomienda comprobar el número y lote del producto que se tenga en casa y en caso de ser uno de las cinco variedades afectadas, abstenerse de consumirlo.

FACUA.org
España-14/01/2026

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Italia relativa a la presencia de fragmentos del molde de fabricación en el

