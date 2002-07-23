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Ante la huelga de Opening, FACUA Sevilla recomienda a los alumnos que reclamen todo su dinero si dejan de recibir sus clases

Los trabajadores de las academias han convocado para hoy una huelga en toda España.

FACUA.org
Sevilla-23/07/2002
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA recomienda a los alumnos de las academias Opening English School, presentes en cuarenta provincias españolas, incluida Sevilla, que reclamen la devolución de todo su dinero si dejan de recibir sus clases dada la crisis

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