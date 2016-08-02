Automoción, telecomunicaciones y banca, líderes en denuncias en FACUA en el primer semestre de 2016
El fraude en la manipulación de los motores del grupo Volkswagen y las nuevas subidas de tarifas de Movistar han convertido a estas empresas en las más denunciadas por los consumidores.
FACUA.org
España-02/08/2016
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