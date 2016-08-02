Nuestras acciones¿Qué denuncian los consumidores?

Automoción, telecomunicaciones y banca, líderes en denuncias en FACUA en el primer semestre de 2016

El fraude en la manipulación de los motores del grupo Volkswagen y las nuevas subidas de tarifas de Movistar han convertido a estas empresas en las más denunciadas por los consumidores.

FACUA.org
España-02/08/2016
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La automoción, las telecomunicaciones y la banca han sido los sectores con más denuncias de los usuarios en FACUA-Consumidores en Acción durante los seis primeros meses del año. Así lo pone de manifiesto el balance ¿Qué denuncian los consumidor

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