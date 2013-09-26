Balance positivo del seminario universitario de la Fundación FACUA en Tánger
Durante la última reunión del patronato de la Fundación FACUA, los asistentes pudieron evaluar también el estado de los proyectos en desarrollo en Cuba.
FACUA.org
Internacional-26/09/2013
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La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible ha realizado un balance positivo del seminario universitario impartido en Tánger (Marruecos) del 8 al 12 de julio en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).</