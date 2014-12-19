Nuestras accionesDiferencias de precios de hasta el 138% entre los 121 cines analizados

Barcelona, A Coruña, Madrid y Alicante, las capitales con los cines más caros según un estudio de FACUA

La entrada cuesta en España una media de 7,22 euros en sábados, domingos y festivos. Los precios no han bajado este año a pesar de la situación económica.

FACUA.org
España-19/12/2014
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Ir al cine los sábados, domingos y festivos cuesta de media en España 7,22 euros, un 3,7% más que los 6,96 euros que supone la entrada en días laborables. Es una de las conclusiones de un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción sobre los precios de 12

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