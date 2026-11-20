Booking abona 600 euros a una socia de FACUA a la que cambiaron de hotel en el último momento por uno más caro y sin su consentimiento
La usuaria se encontró al llegar al alojamiento que había contratado en Nueva York que le habían cambiado la reserva a otro establecimiento sin que ella hubiera aceptado el traslado.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-20/11/2026
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Tras la actuación de FACUA Castilla-La Mancha, Booking ha abonado 605 euros a una usuaria a la que cambiaron de hotel por uno más caro en el último momento, sin un motivo claro y sin que ella diera su consentimiento.
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