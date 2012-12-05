Bruselas impone una multa de 1.470 millones a fabricantes de tubos catódicos por pactar precios
Las empresas sancionadas son LG, Philips, Samsung, Panasonic, Toshiba y Technicolor.
FACUA.org
Internacional-05/12/2012
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La Comisión Europea ha impuesto hoy una multa récord de 1.470 millones de euros a siete fabricantes de tubos catódicos para televisores y pantallas (entre ellos LG, Philips, Samsung, Panasonic o Toshiba) por participar durante 10 años en dos acuerdos ilegales para