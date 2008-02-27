Bruselas impone una nueva multa histórica a Microsoft: 899 millones
Se trata de la sanción más alta impuesta por la UE. Las multas europeas de Microsoft se elevan a casi 1.700 millones de euros por prácticas monopolísticas.
FACUA.org
Europa-27/02/2008
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La Comisión Europea ha impuesto hoy a Microsoft una nueva multa de 899 millones de euros, la más alta de la historia de la UE a una única empresa, por cobrar un precio excesivo por la información que suministra a sus rivales para que puedan fabricar productos compatibl