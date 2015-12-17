Bruselas investiga a Volkswagen por fraude en las ayudas para fomentar motores menos contaminantes
La Oficina Antifraude de la UE estudia si el grupo alemán desvió 4.600 millones de euros recibidos en préstamos en condiciones muy favorables desde 1999.
FACUA.org
Europa-17/12/2015
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La Oficina Antifraude Europea (Olaf), dependiente de la Comisión Europea, investiga si el Grupo Volkswagen desvió préstamos por 4.600 millones de euros que debían haberse dedicado a investigar la reducción de emisiones de sus motores y los utilizó para ot