Catalunya Banc, condenada a devolver 6.000 euros de preferentes a una socia de FACUA Córdoba

Por vicio de error en el consentimiento de la orden de compra

Nuestras acciones | Por vicio de error en el consentimiento de la orden de compra

El Juzgado de Primera Instancia Número 9 de Córdoba ha dado la razón a FACUA Córdoba y obliga a Catalunya Caixa a devolver 6.000 euros en acciones preferentes vendidas irregularmente a una usuaria. | Imagen: wikimedia.org/kippelboy (CC BY-SA 3.0).