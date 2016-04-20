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Catalunya Banc, condenada a devolver 6.000 euros de preferentes a una socia de FACUA Córdoba

El Juzgado de Primera Instancia número 9 de la ciudad obliga a la entidad a pagar, además, los intereses legales y las costas del procedimiento judicial.

FACUA.org
Córdoba-20/04/2016
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FACUA Córdoba ha logrado que Catalunya Banc sea condenada a devolver a su socia Mª Ángeles J.J. seis mil euros en participaciones preferentes, además de ser obligada a pagar los intereses legales y las costas del procedimie

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