Catalunya Banc, condenada a devolver 6.000 euros de preferentes a una socia de FACUA Córdoba
El Juzgado de Primera Instancia número 9 de la ciudad obliga a la entidad a pagar, además, los intereses legales y las costas del procedimiento judicial.
FACUA.org
Córdoba-20/04/2016
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El Juzgado de Primera Instancia Número 9 de Córdoba ha dado la razón a FACUA Córdoba y obliga a Catalunya Caixa a devolver 6.000 euros en acciones preferentes vendidas irregularmente a una usuaria. | Imagen: wikimedia.org/kippelboy (CC BY-SA 3.0).
FACUA Córdoba ha logrado que Catalunya Banc sea condenada a devolver a su socia Mª Ángeles J.J. seis mil euros en participaciones preferentes, además de ser obligada a pagar los intereses legales y las costas del procedimie