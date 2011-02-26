Cinco grandes problemas sufridos por los consumidores compiten por ser La Peor Práctica Empresarial del Año
Las altas fraudulentas en la recepción de SMS de pago, el incumplimiento del plan de sustitución de contadores de la luz, las penalizaciones abusivas por las bajas en contratos de móvil, la negativa de las eléctricas a lanzar ofertas competitivas y las altas ilegales en registros de morosos por deudas falsas.
FACUA.org
España-26/02/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Cinco grandes problemas sufridos por los consumidores compiten por ser La Peor Práctica Empresarial del Año: las altas fraudulentas en la recepción de SMS de pago, el incumplimiento del plan de sustitución de contadores de la luz, las penalizaciones abusivas por las b