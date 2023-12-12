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Los consumidores eligen a Ryanair y Endesa como las Peores Empresas de 2025
Compras y publicidad
Vodafone, Ryanair, CaixaBank y Endesa, nominadas en la 16ª edición de los premios a La Peor Empresa del Año
Motor y viajes
Ryanair, elegida La Peor Empresa del Año 2024 por los consumidores
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Ryanair, Vodafone, Endesa y CaixaBank, nominadas en la 15ª edición de los premios a La Peor Empresa del Año
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Santander, elegida La Peor Empresa del Año 2023 por los consumidores
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Santander, Yelmo, Celside y Renfe, nominadas en la 14ª edición de los premios a La Peor Empresa del Año
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CaixaBank, elegida La Peor Empresa del Año 2022 por los consumidores
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Endesa, CaixaBank y Vodafone, nominadas en la 13ª edición de los premios a La Peor Empresa del Año
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Endesa, elegida La Peor Empresa del Año 2021 por los consumidores
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Endesa, Santander y Vodafone, nominadas en la 12ª edición de los premios a La Peor Empresa del Año
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Endesa, elegida por los consumidores como La Peor Empresa del Año
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BBVA, Endesa, Vodafone y Vueling, nominadas en la 11ª edición de los premios a La Peor Empresa del Año
Telecos y privacidad
Vodafone, elegida por los consumidores como La Peor Empresa del Año
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BBVA, Endesa, Ryanair y Vodafone, nominadas en la 10ª edición de los premios a La Peor Empresa del Año
Vivienda y suministros
Endesa, elegida La Peor Empresa del Año por los consumidores
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BBVA, Endesa, Vodafone y Volkswagen, nominadas en la 9a edición de los premios a La Peor Empresa del Año
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Los consumidores eligen por tercera vez a Movistar como La Peor Empresa del Año
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¿Movistar o Vodafone? Hoy conoceremos a La Peor Empresa del Año
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Los consumidores deciden que el reparto de bonus a directivos de bancos rescatados es La Peor Práctica Empresarial del Año
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Bankia, Movistar y Vodafone seguirán compitiendo por ser La Peor Empresa del Año
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Los consumidores eligen la 'asamblea-farsa' de Movistar como El Peor Anuncio del Año 2011
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Dura competencia entre Bankia, CAM, Movistar, Vodafone y Ryanair por ser elegidas La Peor Empresa del Año
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Cinco grandes problemas sufridos por los consumidores compiten por ser La Peor Práctica Empresarial del Año
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Las nominadas a La Peor Empresa del Año son Bankia, CAM, Movistar, Vodafone y Ryanair
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Desde este martes, los consumidores podrán votar a La Peor Empresa, El Peor Anuncio y La Peor Práctica Empresarial del Año
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