Clausuran una nueva fiesta 'light' para menores tras la alerta de FACUA Córdoba
El evento estaba previsto para el sábado 7 de diciembre en un local de copas adaptado como discoteca para la celebración de este tipo de fiestas.
FACUA.org
Córdoba-10/12/2013
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La Policía Local de Córdoba ha suspendido una fiesta para menores, conocida como light, tras el aviso a las autoridades realizado por FACUA Córdoba.
Se trata de la segunda convocatoria de este tipo suspendida tras la notificación de FACUA Córdoba