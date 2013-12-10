Nuestras accionesLa policía obliga a su cancelación

Clausuran una nueva fiesta 'light' para menores tras la alerta de FACUA Córdoba

El evento estaba previsto para el sábado 7 de diciembre en un local de copas adaptado como discoteca para la celebración de este tipo de fiestas.

FACUA.org
Córdoba-10/12/2013
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La Policía Local de Córdoba ha suspendido una fiesta para menores, conocida como light, tras el aviso a las autoridades realizado por FACUA Córdoba.

Se trata de la segunda convocatoria de este tipo suspendida tras la notificación de FACUA Córdoba

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