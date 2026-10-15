Comienza este viernes en Sevilla el juicio por el caso Magrudis
FACUA ejerce la acusación particular en la causa en representación de 64 afectados y ha pedido para los encausados penas de prisión de entre cuatro y doce años, según la gravedad de los delitos.
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España-15/10/2026
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José Antonio Marín, dueño de Magrudis, y su hijo Sandro, tras ser detenidos por la Guardia Civil. | Imagen: EFE.
Este viernes 16 de septiembre comienza en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla el juicio promovido contra la empresa Magrudis por el brote de listeriosis surgido en 2019 debido a la distribución por parte de esta empresa de carne mechada contaminada con dicha