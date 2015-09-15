Más noticias

Competencia abre nuevo expediente sancionador a Mediaset por superar el tiempo de emisión de publicidad

Las infracciones fueron detectadas por la CNMC entre marzo y junio de 2015 en Telecinco y Cuatro.

FACUA.org
España-15/09/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador a Mediaset por haber superado en sus canales Telecinco y Cuatro los límites de tiempo de emisión dedicados a los mensajes publicitarios y autopromoción.

Las infracc

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos