Competencia abre nuevo expediente sancionador a Mediaset por superar el tiempo de emisión de publicidad
Las infracciones fueron detectadas por la CNMC entre marzo y junio de 2015 en Telecinco y Cuatro.
FACUA.org
España-15/09/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador a Mediaset por haber superado en sus canales Telecinco y Cuatro los límites de tiempo de emisión dedicados a los mensajes publicitarios y autopromoción.
Las infracc