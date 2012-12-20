Competencia multa con 119 millones a Movistar, Vodafone y Orange por precios mayoristas excesivos en los SMS
Se trata de la segunda mayor multa impuesta por el organismo, tras los 120 millones aplicados a un grupo de aseguradoras.
FACUA.org
España-20/12/2012
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas por un total de 119 millones de euros a Movistar (44,49 millones), Vodafone (43,525 millones) y Orange (29,950 millones) por abuso de posición de dominio al aplicar precios excesivos en el servicio mayorista que dan a l