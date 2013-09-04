Competencia sanciona a la entidad de gestión de derechos Agedi por abuso de posición dominante
La CNC considera que estas prácticas han dado lugar a un "sistema inequitativo, poco transparente y discriminatorio" en la gestión de los derechos de propiedad intelectual de los vídeos musicales que se explotan en gramolas.
FACUA.org
España-04/09/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha sancionado a la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (Agedi) con una multa de 51.250 euros, ya que considera que dicha entidad abusó de su posición de dominio en el mercado de reproducción y comun